Форвард Давид Караев и столичное «Торпедо» расторгли трудовой договор по обоюдному согласию сторон. Об этом сообщает официальный сайт «автозаводцев».

Караев пополнил состав «Торпедо» в июне 2022 года. В его активе 29 матчей в Премьер-лиге за клуб и шесть в рамках Кубка России. Ему удалось отличиться четырьмя забитыми голами и четырьмя ассистами.

Напомним, в понедельник «Торпедо» объявило о расставании с молодым вратарём, который год назад был признан лучшим в Первой лиге – Виталием Ботнарем.

Ботнарь рассказал о взаимоотношениях с Клотетом