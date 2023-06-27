«Химки» близки к подписанию контракта с Мохаммадом

«Химки» продолжают собирать состав на новый сезон, который подмосковная команда проведёт в Первой лиге.

Вернулись из аренды Аршак Корян, который в прошлом году забил всего один гол в «Алании». Из тульского «Арсенала» прибыл 23-летний полузащитник Данила Янов, а из БАТЭ - 25-летний белорусский защитник Захар Волков.

«Химки» просматривали полузащитника клуба медиалиги «БроукБойз» Илью Мазурова и бывшего полузащитника сборной Армении Петроса Аветисяна, сообщают «Вести Подмосковья».

Ведутся переговоры по поводу перехода 27-летнего российского защитника Амира Мохаммада из «КАМАЗа».