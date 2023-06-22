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Первая лига

«Химки» могут усилиться рядом известных игроков

22 Июня 2023 • 14:03 Комментировать

Подмосковные «Химки» продолжают комплектовать состав команды для участия в сезоне Первой лиги. Если в первые недели в клубе уделяли больше внимания легионерам, которых должно быть не больше четырех, то сейчас акцент смещен на отечественных футболистов.

18-летний защитник молодежной сборной России Артём Бескибальный близок к подписанию контракта. Заключил соглашение 25-летний полузащитник Хетаг Хосонов, сообщают «Вести Подмосковья».

Новичками также могут стать 30-летний хавбек Равиль Нетфуллин, защитник тульского «Арсенала» Данил Степанов, 25-летний Юрий Журавлёв, не исключено возвращение полузащитников Ильи Кухарчука и Дениса Глушакова.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки
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