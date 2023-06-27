Нападающий «Родины» Тимошенко: «Звание открытия сезона никак не затуманивает моё сознание»

Нападающий «Родины» Иван Тимошенко поделился мнением о своей награде главному открытию минувшего розыгрыша Первой лиги.

24-летний футболист признался, что ему очень приятно получить эту награду, отметив, что она никак не затуманивает его сознание, а лишь стимулирует к дальнейшему развитию.

«Меня это стимулирует дальше прогрессировать и становиться лучше. Это никак не затуманивает моё сознание, ещё рано», — цитирует Тимошенко Metaratings.

В минувшем сезоне нападающий провёл за «Родину» 34 матча, забил 16 голов и отдал пять результативных передач. Цвета московской команды Тимошенко защищает с прошлого лета, ранее он выступал за «Черноморец» и «Велес».