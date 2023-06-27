«СКА-Хабаровск» во вторник проведёт первый товарищеский матч перед началом сезона

Во вторник «СКА-Хабаровск» проведёт первый контрольный матч перед стартом нового сезона. Спарринг-партнером дальневосточников станет медиакоманда «Козлы». Встреча пройдет в столице на стадионе «Октябрь» и будет показана в прямом эфире на клубном канале «СКА-Хабаровска» в YouTube. Стартовый свисток прозвучит в 18:00.

Напомним, что хабаровчане также сыграют против «Иртыша» (29 июня, начало в 18:00) и с московским «Динамо» (4 июля, начало в 17:00). В прошлом сезоне СКА финишировал на 10-м месте.

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