В «Родине» заверили, что не собираются менять главного тренера

Генеральный директор столичного клуба «Родина» Константин Архипов заявил, что Дмитрий Парфёнов сохранит за собой пост главного тренера команды.

«Сейчас идут сборы. Никаких намёков, что тренера будут менять на кого‑то другого, нет, таких разговоров не ведётся», - цитирует Архипова «Матч ТВ».

Напомним, что Парфёнову почти удалось выйти с «Родиной» в РПЛ – двухматчевое противостояние москвичей в рамках стыковых мтачей с «Пари НН» Сергея Юрана завершилось счётом 2:3.

Что касается Первой лиги, то в минувшем сезоне подопечные Парфёнова смогли финишировать на пятом месте.