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Экс-защитник «Химок» Данилкин стал игроком «Акрона» официально

26 Июня 2023 • 18:53 Комментировать

Бывший защитник подмосковных «Химок» Егор Данилкин в следующем году будет бороться со своим бывшим клубом за выход в РПЛ. А всё потому, что в минувшие выходные 27-летний футболист официально пополнил состав тольяттинского «Акрона», который, вероятно, в будущем сезоне будет претендовать на повышение в классе.

Данилкин – воспитанник столичного «Динамо», в 2018 году из системы «бело-голубых» перебрался в «Химки», где провёл четыре года карьеры и был вынужден покинуть команду лишь минувшей зимой из-за решения тогдашнего наставника химчан Спартака Гогниева.

Вторую половину минувшего сезона футболист провёл в аутсайдере Первой лиги – ульяновской «Волге», сыграв в 10 матчах в рамках турнира.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Волга Ульяновск Егор Данилкин Акрон трансферы футбола - лето 2023 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023
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