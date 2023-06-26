Бывший защитник подмосковных «Химок» Егор Данилкин в следующем году будет бороться со своим бывшим клубом за выход в РПЛ. А всё потому, что в минувшие выходные 27-летний футболист официально пополнил состав тольяттинского «Акрона», который, вероятно, в будущем сезоне будет претендовать на повышение в классе.

Данилкин – воспитанник столичного «Динамо», в 2018 году из системы «бело-голубых» перебрался в «Химки», где провёл четыре года карьеры и был вынужден покинуть команду лишь минувшей зимой из-за решения тогдашнего наставника химчан Спартака Гогниева.

Вторую половину минувшего сезона футболист провёл в аутсайдере Первой лиги – ульяновской «Волге», сыграв в 10 матчах в рамках турнира.