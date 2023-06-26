26-летний воспитанник столичных «Локомотива» и ЦСКА Тимур Жамалетдинов стал игроком астраханского «Волгаря», о переходе официально докладывает клубная пресс-служба. Футболист перебрался в Астрахань из ФК «СКА-Хабаровск».

В минувшем сезоне на счету игрока атаки четыре гола и три ассиста за 26 официальных матчей в Первой лиге. Выступал за хабаровский клуб он с сентября прошлого года.

До переезда на Дальний Восток Жамалетдинов выступал за родной ЦСКА, польский «Лех» и «Уфу».

Ранее в бывшем футбольном клубе поблагодарили Жамалетдинова за проведённое в клубе время.