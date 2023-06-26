21-летний голкипер Виталий Ботнарь покидает московское «Торпедо», сообщает пресс-служба «автозаводцев». Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

Футболист присоединился к «Торпедо» более трёх лет назад – в феврале 2020 года. За это время он сыграл за клуб в 66 матчах, а в сезоне-2021/22 голкипер был признан лучшим вратарём Первого дивизиона ФНЛ.

Что касается сезона минувшего, то в рамках РПЛ молодой вратарь вышел на поле лишь четыре раза, пропустив семь мячей.

Напомним, что «Торпедо» стало худшей командой Премьер-лиги в сезоне-2022/23 и покинуло элитный дивизион всего с 13 набранными очками. Основным голкипером команды является хорошо знакомый по выступлениям за питерский «Зенит» и «Ростов» Егор Бабурин.