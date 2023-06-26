Александр Довбня стал футболистом «Шинника», о чём ранее сообщало сетевое издание «Евро-Футбол.Ру». Информацию о подписании контракта с ярославским клубом подтвердил агент 36-летнего футболиста Александр Альтман.

«Договор подписан, информацию подтверждаем. Александр Довбня рад присоединиться к команде», - сказал Альтман, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

На протяжении последних двух с половиной сезонов Довбня играл за «Торпедо». По итогам сезона 2022/2023 команда вылетела из Премьер-лиги.

«Шинник» выступает в Первой лиге. Прошлый сезон команда завершила на седьмой позиции.