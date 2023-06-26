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Первая лига

​Гащенков близок к переходу в «Шинник» эксклюзив

26 Июня 2023 • 16:10 Комментировать

Полузащитник Михаил Гащенков близок к переходу в «Шинник». Об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

С января 2022 года Гащенков играл за «СКА-Хабаровск», причём это был второй период выступлений игрока в этом клубе. «Шинник» должен подписать 31-летнего футболиста на правах свободного агента.

«Шинник» выступает в Первой лиге, то есть во втором по рангу футбольном дивизионе России. В прошлом сезоне ярославская команда заняла седьмое место.

Ранее мы сообщали о том, что контракт с «Шинником» подписал голкипер Александр Довбня.

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Евро-Футбол.Ру,
Шинник Михаил Гащенков трансферы футбола - лето 2023
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