Полузащитник Михаил Гащенков близок к переходу в «Шинник». Об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

С января 2022 года Гащенков играл за «СКА-Хабаровск», причём это был второй период выступлений игрока в этом клубе. «Шинник» должен подписать 31-летнего футболиста на правах свободного агента.

«Шинник» выступает в Первой лиге, то есть во втором по рангу футбольном дивизионе России. В прошлом сезоне ярославская команда заняла седьмое место.

Ранее мы сообщали о том, что контракт с «Шинником» подписал голкипер Александр Довбня.