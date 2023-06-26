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Первая лига

​Газизов ответил на вопрос о возможном назначении в «Динамо» из Махачкалы

26 Июня 2023 • 13:51 Комментировать

Известный футбольный функционер Шамиль Газизов дал комментарий по поводу своего возможного назначения на должность генерального директора махачкалинского «Динамо». Ранее о скором назначении Газизова рассказывал президент клуба Гаджи Гаджиев.

«Давайте дождёмся, когда пройдут праздники. Мы работаем с Гаджи Муслимовичем в близком контакте. Остальная информация появится позже», - сказал Газизов, чьи слова приводит на своих страницах sport24.

Напомним, что недавно Шамиль Газизов покинул пост генерального директора «Уфы». Функционер взял на себя вину за провальный результат – команда вылетела из Первой лиги в третий по рангу дивизион.

«Динамо» Махачкала выступает в Первой лиге.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Махачкала Шамиль Газизов
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