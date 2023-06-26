«СКА-Хабаровск» поблагодарил Жамалетдинова за игру

«СКА-Хабаровск» попрощался с форвардом Тимуром Жамалетдиновым. 26-летний футболист покинул дальневосточный клуб на правах свободного агента по истечении контракта. В сезоне 2022/23 Жамалетдинов забил четыре гола, а также трижды отдавал голевые передачи в 26 матчах.

- Мы благодарим Тимура за время в Хабаровске и желаем успехов в новой команде, - говорится в заявлении пресс-службы хабаровчан.

Жамалетдинов в свое время поиграл в ЦСКА, «Лехе» и «Уфе». Свою карьеру он продолжит в «Волгаре».

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