Долгов и Главчич покинули «Химки»

Полузащитник Неманья Главчич и нападающий Александр Долгов покинули «Химки».

По информации Metaratings, скорее всего, 24-летний Долгов продолжит свои выступления в РПЛ. Главным претендентом на нападающего является «Пари НН», об интересе со стороны которого сообщалось ранее.

В минувшем сезоне Долгов провёл за «Химки» 29 матчей, забил четыре гола и отдал пять результативных передач. На счету 26-летнего Главчича один мяч и одна передача в 21 встрече.

Напомним, что по итогам завершившегося розыгрыша РПЛ «Химки» не сумели сохранить прописку в высшем дивизионе российского футбола, поэтому следующий сезон «красно-чёрные» проведут в Первой лиге.