Источник: «Родина» подписала экс-вратаря «Факела» Городового

Бывший голкипер «Факела» Алексей Городовой подписал контракт с московской «Родиной».

По информации Metaratings, 29-летний футболист перебрался в столичный клуб на правах свободного агента. Трудовой договор между сторонами рассчитан на один год с возможностью продления еще на один сезон.

В завершившемся сезоне вратарь принял участие в 11 матчах с учетом всех турниров, в которых пропустил 23 гола.

По итогам минувшего сезона «Факел» финишировал на 14-й строчке в турнирной таблице РПЛ, но смог сохранить свою прописку в элитном дивизионе, одолев в стыковых матчах «Енисей».

«Родина» заняла пятое место в Первой лиге и не смогла выйти в высший дивизион, уступив в переходных встречах «Пари НН».