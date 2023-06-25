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Первая лига

«СКА-Хабаровск» объявил соперников по контрольным матчам официально

25 Июня 2023 • 13:35 Комментировать

Пресс-служба «СКА-Хабаровск» объявила о проведении двух товарищеских матчей в рамках подготовки к следующему розыгрышу Первой лиги.

Первыми соперниками «красно-синих» по контрольным встречам станут медийная команда «Козлы», а также омский «Иртыш». Игры запланированы на 27 и 29 июня соответственно, а стартовые свистки обоих поединков назначены на 18:00 по московскому времени (01:00 по хабаровскому).

Напомним, что «СКА-Хабаровск» следующий сезон проведёт в Первой лиге. Прошлую кампанию второго по силе дивизиона отечественного футбола «армейцы» завершили на 10-м месте.

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» является информационным партнёром футбольного клуба «СКА-Хабаровск».

 

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СКА-Хабаровск
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