Экс-игрок сборной России Беляев стал игроком «Ленинградца»

Бывший защитник национальной сборной России и тульского «Арсенала» Максим Беляев трудоустроился в «Ленинградце», об этом рапортует пресс-служба клуба. Трудовое соглашение между сторонами рассчитано до завершения следующего сезона.

Кроме того, клуб заключил контракты с бывшим защитником ярославского «Шинника» Андреем Хитяевым и бывшими полузащитниками «Мурома» Сергеем Ильиным и Максимом Левиным.

По итогам минувшего сезона «Ленинградец» занял первое место во Второй лиге и поднялся в Первую лигу российского футбола.