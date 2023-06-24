Форвард «Родины» оценил работу Парфёнова

Нападающий московской «Родины» Амур Калмыков оценил работу наставника команды – Дмитрия Парфёнова. Под его руководством столичный клуб финишировал в Первой лиге на пятом месте и смог сыграть в стыковых матчах против нижегородского «Пари НН» (2:3).

«Отличная работа, он великолепный тренер. Не скажу, что жесткий, но очень требовательный. Все, что он хочет, — он до нас доносит своими методами, но точно не жесткими», - цитирует Калмыкова «Матч ТВ».

Парфёнов возглавляет «Родину» на протяжении последнего года – с прошлого лета.

Парфёнов рассказал, чего не хватило «Родине» в стыковых матчах с «Пари НН»