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Первая лига

Форвард «Родины» назвал цель клуба на новый сезон

24 Июня 2023 • 18:31 Комментировать

Нападающий столичной «Родины» Амур Калмыков порассуждал о цели своей команды в будущем сезоне.

«Цель нашего клуба - не призовые места в Первой лиге, они там не важны. Цель – напрямую выйти в РПЛ», - цитирует Калмыкова «Матч ТВ».

Отметим, что в грядущем сезоне «Родине» придётся сразиться с такими командами как столичное «Торпедо» и подмосковные «Химки». Их руководство, разумеется, намерено вернуть свои клубы в элиту российского футбола.

«Что касается этих команд, мы уже показали и доказали, что можем играть со всеми. Мы не боимся конкуренции, у них своя задача, у нас – своя», - добавил футболист.

«Родина» могла выйти в РПЛ по итогам сезона минувшего, однако в двухматчевом противостоянии в рамках стыковых матчей москвичи оказались слабее «Пари НН» Сергея Юрана – 2:3. В сезоне-2022/23 Первой лиги команда Дмитрия Парфёнова финишировала на пятом месте с 50 баллами.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Химки Амур Калмыков Родина Москва
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