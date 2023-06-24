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Первая лига

​ЦСКА объявил об уходе игрока в «СКА-Хабаровск» официально

24 Июня 2023 • 14:53 Комментировать

Полузащитник Андрей Савинов переходит из ЦСКА в «СКА-Хабаровск». Об этом рассказывает пресс-служба московского клуба. Хабаровский клуб арендовал 21-летнего Савинова на сезон 2023/2024. В соглашении между клубами прописана опция выкупа игрока.

Отметим, что Андрей Савинов два последних сезона провёл в арендах. В сезоне 2021/2022 полузащитник выступал за московский «Кайрат», а в сезоне 2022/2023 – за ярославский «Шинник».

Напомним, что «СКА-Хабаровск» занял 10-е место в первенстве Первой лиги.

Добавим, что специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Андрея Савинова в 400 тысяч евро.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва СКА-Хабаровск трансферы футбола - лето 2023 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023 Андрей Савинов
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