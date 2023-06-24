Полузащитник Андрей Савинов переходит из ЦСКА в «СКА-Хабаровск». Об этом рассказывает пресс-служба московского клуба. Хабаровский клуб арендовал 21-летнего Савинова на сезон 2023/2024. В соглашении между клубами прописана опция выкупа игрока.

Отметим, что Андрей Савинов два последних сезона провёл в арендах. В сезоне 2021/2022 полузащитник выступал за московский «Кайрат», а в сезоне 2022/2023 – за ярославский «Шинник».

Напомним, что «СКА-Хабаровск» занял 10-е место в первенстве Первой лиги.

Добавим, что специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Андрея Савинова в 400 тысяч евро.