Бывший защитник самарских «Крыльев Советов» и «Сочи» Ибрагим Цаллагов вернулся в родной регион, где будет защищать цвета владикавказской «Алании». О переходе футболиста сообщает пресс-служба североосетинской команды.

Контракт 32-летнего игрока с бронзовым призёром Первой лиги рассчитан на три года.

Напомним, что «Алании» удалось занять третье место по итогам минувшего сезона Первой лиги, однако в стыковых матчах республиканская команда не сыграла по неигровым причинам.

Тренирует «барсов» известный российский специалист Олег Василенко.