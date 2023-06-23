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Первая лига

Цаллагов – игрок «Алании» официально

23 Июня 2023 • 18:50 Комментировать

Бывший защитник самарских «Крыльев Советов» и «Сочи» Ибрагим Цаллагов вернулся в родной регион, где будет защищать цвета владикавказской «Алании». О переходе футболиста сообщает пресс-служба североосетинской команды.

Контракт 32-летнего игрока с бронзовым призёром Первой лиги рассчитан на три года.

Напомним, что «Алании» удалось занять третье место по итогам минувшего сезона Первой лиги, однако в стыковых матчах республиканская команда не сыграла по неигровым причинам.

Тренирует «барсов» известный российский специалист Олег Василенко.

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Евро-Футбол.Ру,
Алания Ибрагим Цаллагов трансферы футбола - лето 2023 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023
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