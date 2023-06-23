В «Химках» заявили, что состав команды изменится на 70 процентов

Гендиректор подмосковных «Химок» Николай Оленев заявил, что состав команды, если сравнивать с прошлым сезоном, поменяется на 70 процентов. А всё дело в том, что в клубе начнут делать ставку на молодых игроков из России.

«По понятным причинам расстаёмся с большинством иностранцев, из заменят игроки с российским паспортом — делаем ставку на молодых россиян. О составе объявим в течение недели», - цитирует Оленева «Матч ТВ».

Напомним, что «красно-чёрные» покинули РПЛ по итогам минувшего сезона, заняв в турнирной таблице 15 место. Зимой в клуб пришло немалое количество легионеров, которые точно не помогли бы команде в будущем сезоне из-за жёстких ограничений на зарубежных футболистов в Первой лиге. Многие из них уже активно покидают подмосковный клуб.