Защитник Александр Иваньков и полузащитник Ильяс Муминов покинули «СКА-Хабаровск». Об этом сообщает официальный телеграм-канал хабаровского клуба.

23-летний Иваньков продолжит карьеру в московском «Торпедо», а 21-летний Муминов пополнит ряды ульяновской «Волги».

Оба футболиста провели в Хабаровске один сезон, в ходе которого Иваньков забил два мяча в 25 матчах Первой лиги. Муминов сыграл за основную команду в 8 встречах и не отметился результативными действиями.

По итогам минувшего сезона «СКА-Хабаровск» занял десятое место во втором по силе российском дивизионе, набрав 44 очка.

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