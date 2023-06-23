Игрок «Крыльев Советов» Писарский: «Постараемся ярко начать сезон»

Форвард «Крыльев Советов» Владимир Писарский поделился ожиданиями от предстоящего сезона.

«Постараемся ярко начать сезон и показать, на что мы способны. Что наша игра — одна из самых красивых в чемпионате. Задача — победа в каждом матче», — приводит слова Писарского «РИА Новости».

Напомним, 27-летний нападающий перебрался в «Крылья Советов» из «Оренбурга» минувшей зимой. В футболке самарского клуба он появился на поле в 16 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и стал автором двух результативных передач.

По итогам сезона «Крылья Советов» заняли 12-е место в РПЛ, набрав 32 очка.