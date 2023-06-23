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В «СКА-Хабаровске» надеются сыграть 11 воспитанниками

23 Июня 2023 • 09:12 Комментировать

Методист ЦПЮФ «СКА-Хабаровска» Павел Зотов планирует добиться качественного скачка в уровне воспитанников дальневосточного клуба и добиться выхода на поле 11 местных исполнителей. В видеоинтервью специалист поделился мнением о проблемах подготовки юных футболистов в Хабаровске, спрогнозировал время, когда в основе СКА будут выступать свои игроки. Также Зотов порассуждал о плюсах подготовки футболистов в испанском «Атлетике» и недостатках западных академий.

Видеоинтервью Павла Зотова предлагаем вашему вниманию.

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» является информационным партнёром футбольного клуба «СКА-Хабаровск».

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Евро-Футбол.Ру,
СКА-Хабаровск Павел Зотов
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