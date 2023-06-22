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Первая лига

Три клуба интересуются игроком «Торпедо» Эркиновым

22 Июня 2023 • 13:06 Комментировать

20-летний узбекский полузащитник «Торпедо» Хожимат Эркинов находится в сфере нескольких клубов. Подписать игрока хотят минское «Динамо», «Пахтакор» и «Навбахор».

«У Эркинова три варианта, «Торпедо» ждёт его решения, хотя и не возражает, чтобы он провёл следующий сезон в составе чёрно-белых», - передает слова источника издание «Чемпионат».

В завершившемся сезоне Российской премьер-лиги Эркинов принял участие в 20 поединках, в которых отметился одной результативной передачей. Кроме того, на его счету четыре матча в Кубке страны. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 500 тысяч евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Пахтакор Динамо Минск Навбахор трансферы футбола - лето 2023 Хожимат Эркинов
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