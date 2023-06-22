Анисимов покидает «СКА-Хабаровск», его новым клубом станет «Волгарь»

23-летний защитник Андрей Анисимов покидает «СКА-Хабаровск». С нового сезона футболист будет выступать за другую команду из Первой лиги – астраханский «Волгарь», который согласовал трансфер Анисимова с «армейцами».

В своём официальном объявлении о трансфере пресс-служба «СКА-Хабаровск» поблагодарила Анисимова за вклад в игру команды и пожелала футболисту успеха в дальнейшей карьере. Напомним, Андрей присоединился к «СКА-Хабаровск» прошлым летом. Анисимов провёл всего 14 матчей за «армейцев».

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