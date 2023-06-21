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Первая лига

В «Торпедо» подтвердили уход Нетфуллина официально

21 Июня 2023 • 22:17 Комментировать

В клубе Первой лиги, московском «Торпедо» подтвердили уход из команды полузащитника Равиля Нетфуллина.

«Клуб благодарит тебя за профессиональное отношение к тренировкам и самоотдачу. Желаем удачи в дальнейшей игровой карьере!», - говорится на официальном сайте «автозаводцев».

Напомним, что 30-летний российский полузащитник выступал в «Торпедо» с зимы 2020 года. В минувшем сезоне ему удалось сыграть за команду в 27 матчах во всех турнирах, забить гол. После прихода в «Торпедо» испанца Жозепа Клотета хавбек потерял своё место в составе «чёрно-белых».

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Равиль Нетфуллин
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