​Газизов скоро станет гендиректором «Динамо» Махачкала – Гаджиев

Президент «Динамо» из Махачкалы Гаджи Гаджиев высказался о скором назначении Шамиля Газизова. По словам Гаджиева, Газизов в скором времени будет представлен как генеральный директор клуба.

«Не могу сказать, когда официально объявим о Шамиле Газизове в нашем клубе. Но, думаю, не придётся долго ждать. Возможно, это будет до конца рабочей недели. В понедельник точно не будем подписывать - день тяжёлый, ха-ха», - сказал Гаджиев, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Напомним, что после вылета «Уфы» из Первой лиги в третий по рангу футбольный дивизион Шамиль Газизов ушёл в отставку с поста генерального директора. Газизов взял на себя вину в провальном результате команды.