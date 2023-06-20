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Нетфуллин прокомментировал расторжение контракта с «Торпедо»

20 Июня 2023 • 22:38 Комментировать

Российский полузащитник Равиль Нетфуллин подтвердил то, что расторг свой трудовой договор с московским «Торпедо» и прокомментировал это событие.

«Мы действительно подписали соглашение о расторжении трудового договора. Желаю «Торпедо» удачи, но сейчас наши пути расходятся», - цитирует Нетфуллина «Чемпионат».

Вопрос о том, где полузащитник хотел бы продолжить карьеру, он оставил без комментариев.

Напомним, что Нетфуллин после прихода на тренерский мостик весной Жозепа Клотета потерял своё место в основном составе торпедовцев и был отстранён от тренировок.

Источник: Нетфуллин покинул «Торпедо»

 

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Равиль Нетфуллин
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