Источник: Нетфуллин покинул «Торпедо»

Полузащитник Равиль Нетфуллин покинул вылетевшее в Первую лигу московское «Торпедо».

Как стало известно «Матч ТВ», стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

Напомним, что Нетфуллин посвятил «Торпедо» три последних года профессиональной карьеры. А его текущий контракт связывал его с «автозаводцами» до лета 2024 года.

В минувшем сезоне он провёл за столичную команду 27 матчей, в которых отметился голом. Однако вскоре после прихода на пост наставника клуба Жозепа Клотета перестал попадать в состав команды вместе с некоторыми футболистами.