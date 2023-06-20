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Первая лига

Источник: Нетфуллин покинул «Торпедо»

20 Июня 2023 • 18:20 Комментировать

Полузащитник Равиль Нетфуллин покинул вылетевшее в Первую лигу московское «Торпедо».

Как стало известно «Матч ТВ», стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

Напомним, что Нетфуллин посвятил «Торпедо» три последних года профессиональной карьеры. А его текущий контракт связывал его с «автозаводцами» до лета 2024 года.

В минувшем сезоне он провёл за столичную команду 27 матчей, в которых отметился голом. Однако вскоре после прихода на пост наставника клуба Жозепа Клотета перестал попадать в состав команды вместе с некоторыми футболистами.

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Торпедо Москва Равиль Нетфуллин трансферы футбола - лето 2023
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