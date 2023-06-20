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Первая лига

В «Алании» сообщили об интересе к Дзагоеву

20 Июня 2023 • 12:08 Комментировать

Генеральный директор «Алании» Руслан Сиукаев высказался о возможном подписании 33-летнего полузащитника Алана Дзагоева, который минувший сезон провёл в «Рубине».

По словам Сиукаева, владикавказскому клубу интересен Дзагоев, однако в этом году «Алания» не вступала в переговоры с футболистом.

«В этом году мы не вели никаких переговоров с Дзагоевым. В прошлом году был интерес и разговор, но дальше у нас не пошло. Интерес остаётся и сейчас, но пока разговор не ведётся», — приводит слова Сиукаева Sport24.

В минувшем сезоне Дзагоев провёл за «Рубин» 20 матчей, забил три гола и отдал две результативные передачи.

Наибольшую известность полузащитник обрёл благодаря своим выступлениям в составе ЦСКА, вместе с которым он трижды выигрывал чемпионат России и четыре раза становился обладателем Кубка страны.

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Евро-Футбол.Ру,
Алания Алан Дзагоев Руслан Сиукаев
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