В «Алании» сообщили об интересе к Дзагоеву

Генеральный директор «Алании» Руслан Сиукаев высказался о возможном подписании 33-летнего полузащитника Алана Дзагоева, который минувший сезон провёл в «Рубине».

По словам Сиукаева, владикавказскому клубу интересен Дзагоев, однако в этом году «Алания» не вступала в переговоры с футболистом.

«В этом году мы не вели никаких переговоров с Дзагоевым. В прошлом году был интерес и разговор, но дальше у нас не пошло. Интерес остаётся и сейчас, но пока разговор не ведётся», — приводит слова Сиукаева Sport24.

В минувшем сезоне Дзагоев провёл за «Рубин» 20 матчей, забил три гола и отдал две результативные передачи.

Наибольшую известность полузащитник обрёл благодаря своим выступлениям в составе ЦСКА, вместе с которым он трижды выигрывал чемпионат России и четыре раза становился обладателем Кубка страны.