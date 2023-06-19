В «Родине» рассказали, готов ли клуб подписать Глушакова

В московской «Родине» ответили на вопрос об интересе к бывшему полузащитнику «Пари НН» Денису Глушакову. Ранее нижегородский клуб объявил об уходе 36-летнего хавбека. По данным СМИ, «Родина» находится в числе претендентов на футболиста.

«Игрока на эту позицию мы не ищем. У нас очень качественно укомплектованы позиции опорного и центрального полузащитника», — заявили «Чемпионату» в пресс-службе столичной команды.

В составе нижегородцев Глушаков сыграл в девяти матчах во всех турнирах и отметился одним забитым мячом.

Напомним, ранее «Родина» не смогла выйти в РПЛ, проиграв в стыковых матчах «Пари НН».