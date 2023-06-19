Дзагоев не перейдёт в «Аланию» — известна причина

Бывший полузащитник «Рубина» Алан Дзагоев ведёт поиски нового клуба. Ранее сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» сообщало, что в услугах 33-летнего хавбека заинтересована «Алания».

По сведениям Legalbet, главный тренер владикавказского клуба Олег Василенко заблокировал трансфер Дзагоева. Отмечается, что перед командой поставлена задача по выходу в РПЛ, а для этого, по мнению наставника, необходимо ориентироваться на более молодых футболистов.

Ранее стало известно, что у Дзагоева истек трудовой договор с «Рубином», однако между сторонами продолжаются переговоры о возможном продолжении сотрудничества.

Назван возможный новый клуб Дзагоева