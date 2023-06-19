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Первая лига

Дзагоев не перейдёт в «Аланию» — известна причина

19 Июня 2023 • 18:37 Комментировать

Бывший полузащитник «Рубина» Алан Дзагоев ведёт поиски нового клуба. Ранее сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» сообщало, что в услугах 33-летнего хавбека заинтересована «Алания».

По сведениям Legalbet, главный тренер владикавказского клуба Олег Василенко заблокировал трансфер Дзагоева. Отмечается, что перед командой поставлена задача по выходу в РПЛ, а для этого, по мнению наставника, необходимо ориентироваться на более молодых футболистов.

Ранее стало известно, что у Дзагоева истек трудовой договор с «Рубином», однако между сторонами продолжаются переговоры о возможном продолжении сотрудничества.

Назван возможный новый клуб Дзагоева

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Евро-Футбол.Ру,
Алания Олег Василенко Алан Дзагоев трансферы футбола - лето 2023
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