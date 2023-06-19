Деспотович – наиболее подешевевший игрок Первой лиги по итогам сезона

Бывший форвард «Оренбурга» и казанского «Рубина» Джордже Деспотович признан порталом Transfermarkt игроком Первой лиги, который потерял больше всех в стоимости. В понедельник авторитетный портал провёл их обновление во втором по силе дивизионе России по итогам сезона.

Так, теперь стоимость сербского форварда тульского «Арсенала» – 700 тыс. евро. Ранее он оценивался в 1,2 млн евро, потеряв после обновления в цене 500 тыс.

Второе и третье место – у одноклубника Деспотовича Данила Степанова и полузащитника «Рубина» Александра Ломовицкого. Оба игрока сбросили в стоимости по 300 тыс. евро и теперь стоят 900 тыс. евро каждый.

Четвёртое место – у бывшего полузащитника московского ЦСКА Алана Дзагоева, проведшего сезон в «Рубине». Он стал стоить меньше также на 300 тыс. евро и теперь стоит 700 тыс.

Замыкает пятёрку полузащитник «Рубина» Солтмурад Бакаев, подешевевший за сезон на 250 тыс. евро – теперь его стоимость 500 тыс. евро.

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