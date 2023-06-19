​В «Шиннике» пока не ставят задачу по выходу в РПЛ

Новым главным тренером «Шинника» стал Дмитрий Хомуха. 53-летний специалист заявил, что в Ярославле его ждёт новый вызов. Несколько слов рулевой «Шинника» сказал и насчёт задач команды.

«На текущий сезон задачи выхода в РПЛ нет, потому что команда значительно обновилась и у нас осталось меньше месяца до начала тренировок. Необходимо доукомплектовать команду, чтобы достойно начать чемпионат», - сказал Хомуха, чьи слова приводит ТАСС.

Хомуха отметил, что конкретных целей на сезон 2023/2024 «Шинник» не имеет. По словам тренера, команда рассчитывает просто достойно выступать в Первой лиге.

Напомним, что в сезоне 2022/2023 «Шинник» занял седьмое место в Первой лиге.