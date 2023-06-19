Лучшие команды прошедшего сезона Первой лиги

Успешным прошедший сезон в Первой лиге могут назвать сразу несколько клубов. Поначалу тон задавал один из самых (если не самый) малобюджетных клубов по итогам сезона-2021/22 – «КамАЗ» из Набережных Челнов. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о самых лучших командах прошедшего сезона Первой лиги.

Набережные Челны создавали плацдарм «Рубину»

Автомобилестроители сохраняли лидерство и держались в тройке почти на протяжении четверти турнирного пути. Раз за разом в стартовых турах, в отличие от других соперников, клуб из города с населением более полумиллиона жителей уходил с поля победителем, тем самым расчищая плацдарм для главной команды республики «Рубина», который по «непонятной оплошности» оказался во втором по значимости футбольном турнире страны. Конечно, в республике, да и за её пределами понимали, что двукратный чемпион страны никоим образом не должен был задерживаться более одного сезона в компании с «Велесом», «Родиной» и тем же «КамАЗом». В какой-то степени виктории соседей были на руку столичному «Рубину». Помимо отнятых очков у конкурентов, с «КамАЗом» было проще решить и принципиальные вопросы. Годом ранее, имея бюджет всего 150 миллионов рублей, челнинские футболисты должны были покинуть лигу, и только благодаря уходу из неё «Спартака-2» не по спортивным показателям они продлили пребывание в ней. На старте сезона-2022/23 «дизель» автомобилистов разошёлся не на шутку, словно компенсировал сказочное спасение. Но всякой сказке приходит конец. И пусть в «топку» бюджета подбросили благодаря акционерам клуба из «Ак Барс» банка ещё 50 миллионов «деревянных», надолго разгона не хватило. Финишировал клуб под руководством ветерана «КамАЗа», а ныне главного тренера (можно сказать, коренного камазовца) Виктора Клонцака, одиннадцатым.

Западный форпост

Калининград, привлекательный своим географическим положением и европейской статью, стал главным открытием сезона. Сергею Игнашевичу уже со второй возглавляемой им за пять лет тренерской карьеры командой (ранее с «Торпедо») удаётся добиться повышения в статусе. И бюджет в общем-то не самый крупный – 430 миллионов рублей. Тем не менее вместе с коллегами Дмитрием Мичковым и многоопытным Леонидом Ткаченко (который, кстати, четырежды возглавлял до этого тренерский штаб «Балтики» ещё с середины девяностых) удавалось удерживать лидирующую позицию на протяжении трёх четвертей турнирной дистанции. После фиаско в первом туре от «Велеса» последовала серия в тридцать игр без поражений. По воле случая она прервалась на следующий день после официального оформления путёвки в старший класс – от «заряженного» «Рубина», учредители которого обещали за первое место вознаграждение в 40 миллионов рублей. Приход госкорпорации «Ростех» в «Балтику» заставляет предполагать, что свидание с РПЛ для Игнашевича и К не станет на один сезон, в отличие от предшественников из «Торпедо». Приобретение португальского полузащитника Жуана Ламейры и армянского Артура Галояна из «Алании» – первая ласточка. Так что есть основания полагать, что будет перекрыто достижение лучшего в истории (в следующем году клуб отпразднует своё 70-летие) 1996 года – 7-е место в высшем дивизионе.

«Родину» отделили секунды от повышения

«Родина», ещё в предыдущем сезоне проводившая свои домашние матчи на стадионе академии «Спартака», и представить не могла, что будет не то что в шаге, в считанных секундах от Премьер-лиги. Вот был бы нонсенс, если бы это оказалось былью! Команда Дмитрия Парфёнова, борющаяся на старте чемпионата за сохранение прописки в лиге, тихой сапой добралась до пятого места. Оно после непрохождения лицензирования у «Алании» даровало шанс экс-спартаковскому тренерскому штабу (в который входили Юрий Ковтун, Владимир Бесчастных и Александр Павленко, а в прошлом сезоне входил и Денис Бояринцев, выведший саратовский «Сокол» в Первую лигу) побороться в стыковых матчах. После провала в первой игре от «Пари НН», москвичи уступили 0:3 и последний третий мяч получили за несколько секунд до окончания основного времени. Именно этот факт и стал в итоге решающим в определении сильнейшего в паре.

Ранее сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» опубликовало материал на тему: главные разочарования сезона в Первой лиге.

Константин Лицин.