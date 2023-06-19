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Первая лига

Официально: Хомуха возглавил «Шинник» официально

19 Июня 2023 • 12:52 Комментировать

Дмитрий Хомуха стал новым главным тренером «Шинника», об этом сообщила пресс-служба ярославского клуба.

53-летний специалист сменил Дмитрия Воецкого, который с апреля после ухода Вадима Евсеева в воронежский «Факел» был исполняющим обязанности главного тренера.

Сообщается, что соглашение подписано на два года.

Ранее Хомуха тренировал молодежные сборные России разных возрастов, а последним его местом работы был футбольный клуб «Калуга», с которым он прекратил сотрудничество 5 июня.

«Шинник» по итогам сезона-2022/23 Первой лиги расположился на седьмой строчке в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Шинник Дмитрий Хомуха
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