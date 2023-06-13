«Химки» нацелены на быстрое возвращение в Премьер-лигу

В «Химках» вовсю готовятся к новому сезону. Команда покинула Премьер-лигу и проведет следующий год в первом дивизионе. Перед коллективом стоит задача сходу вернуться в элиту. Об этом заявили как главный тренер Андрей Талалаев, так и бывший член наблюдательного совета клуба и депутат Государственной думы от Московской области Роман Терюшков, сообщают «Вести Подмосковья».

«Химки» расстанутся с некоторыми легионерами, так как в Первой лиге можно рассчитывать только на четверку иностранцев. Что касается новичков, взят в аренду полузащитник «Локомотива» Илья Берковский. Также в последних матчах прошлого сезона тренер «Химок» доверял игрокам молодежных «Химок» - форварду Данилу Масуренко и защитникам Сергею Горшкову и Даниле Калину.