Голкипер «СКА-Хабаровска» Имамов рассказал о себе

Голкипер «СКА-Хабаровска» Ислам Имамов ответил на вопросы клубной пресс-службы.
- Самый лучший друг в команде?
- У меня все самые лучшие друзья.
- Самый любимый фильм?
- Самый любимый фильм?.. Не смотрю фильмы, не могу сказать.
- Напой самую любимую песню.
- ***. Started from the bottom now we are here.
- Что сказать судье, чтобы не дали желтую?
- «Не дай жёлтую».
- Твое любимое блюдо?
- Мама хинкали.
- Сколько голов ты больше всего забивал за один матч?
- Ноль.
- Кто в команде самый веселый?
- Симонян, наверное, скрытый юморист.
Кстати, мой любимый фильм - «Даллаский клуб покупателей».
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