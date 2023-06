Голкипер «СКА-Хабаровска» Имамов рассказал о себе

Голкипер «СКА-Хабаровска» Ислам Имамов ответил на вопросы клубной пресс-службы.

- Самый лучший друг в команде?

- У меня все самые лучшие друзья.

- Самый любимый фильм?

- Самый любимый фильм?.. Не смотрю фильмы, не могу сказать.

- Напой самую любимую песню.

- ***. Started from the bottom now we are here.

- Что сказать судье, чтобы не дали желтую?

- «Не дай жёлтую».

- Твое любимое блюдо?

- Мама хинкали.

- Сколько голов ты больше всего забивал за один матч?

- Ноль.

- Кто в команде самый веселый?

- Симонян, наверное, скрытый юморист.

Кстати, мой любимый фильм - «Даллаский клуб покупателей».

