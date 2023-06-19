Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Первая лига

Голкипер «СКА-Хабаровска» Имамов рассказал о себе

19 Июня 2023 • 11:39 Комментировать

Голкипер «СКА-Хабаровска» Ислам Имамов ответил на вопросы клубной пресс-службы.

- Самый лучший друг в команде?

- У меня все самые лучшие друзья.

- Самый любимый фильм?

- Самый любимый фильм?.. Не смотрю фильмы, не могу сказать.

- Напой самую любимую песню.

- ***. Started from the bottom now we are here.

- Что сказать судье, чтобы не дали желтую?

- «Не дай жёлтую».

- Твое любимое блюдо?

Реклама


- Мама хинкали.

- Сколько голов ты больше всего забивал за один матч?

- Ноль.

- Кто в команде самый веселый?

- Симонян, наверное, скрытый юморист.

Кстати, мой любимый фильм - «Даллаский клуб покупателей».

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» является информационным партнёром футбольного клуба «СКА-Хабаровск».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
СКА-Хабаровск Ислам Имамов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 19 Июня
11:39 · Россия. Первая лига
Голкипер «СКА-Хабаровска» Имамов рассказал о себе
11:29 · Россия. Первая лига
В «СКА-Хабаровске» поздравили медработников
10:17 · Россия. Первая лига
Гаджи Гаджиев: «Переговоры с Газизовым находятся на финише»
18 Июня
19:41 · Россия. Первая лига
Бородюк пожелал «Торпедо» вернуться в РПЛ
19:07 · Россия. Первая лига
Хосонов покинул «Аланию» официально
19:00 · Россия. Премьер-лига
«Балтика» подписала полузащитника сборной Армении официально
17:35 · Россия. Первая лига
Гаджиев заявил, что махачкалинское «Динамо» будет бороться за выход в РПЛ
14:48 · Россия. Премьер-лига
В «Рубине» сообщили, что Терехова в казанской команде не будет
13:18 · Россия. Первая лига
Гащенков покинул «СКА-Хабаровск» официально
12:25 · Россия. Первая лига
Бушманов отреагировал на новость о работе в «Шиннике» эксклюзив
12:22 · Россия. Первая лига
Бушманов - один из претендентов на пост главного тренера «Шинника» эксклюзив
17 Июня
16:31 · Россия. Первая лига
​«Уфа» объявила имя нового тренера официально
12:20 · Россия. Премьер-лига
Министр спорта Татарстана — о задачах «Рубина» в РПЛ: «Будем стремиться к первым строчкам» 1
10:06 · Россия. Первая лига
«СКА-Хабаровск» начал тренировочный сбор в Москве
16 Июня
22:31 · Россия. Первая лига
В «Торпедо» рассказали, кто из игроков останется на следующий сезон
Все новости
Рекомендуем