В «СКА-Хабаровске» поздравили медработников

В воскресенье медработники отмечали свой профессиональный праздник. Не остались без внимания и сотрудники медицинского штаба «СКА-Хабаровска». Перед началом тренировки команда дальневосточников встретила коридором тренера по физподготовке Виталия Милютина. Поздравления с профессиональным праздником получили врач Александр Корнилов, реабилитолог Руслан Вальков и массажист Анатолий Эдигер.
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