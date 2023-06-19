Гаджи Гаджиев: «Переговоры с Газизовым находятся на финише»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался о переговорах с бывшим генеральным директором «Уфы» Шамилем Газизовым.

По словам Гаджиева, уже в самое ближайшее время Газизов должен будет присоединиться к махачкалинскому клубу.

«Надеемся, Шамиль Камилович будет в нашем клубе. Переговоры находятся на финише. Он планирует приехать к нам на этой неделе», — цитирует Гаджиева Sport24.

В минувшем сезоне Первой лиги махачкалинское «Динамо» заняло восьмое место в турнирной таблице, набрав 46 очков в 34 проведённых матчах. «Уфа» Газизова, в свою очередь, не смогла сохранить прописку во втором по значимости дивизионе российского футбола, заняв 16-ю строчку.