Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Первая лига

Бородюк пожелал «Торпедо» вернуться в РПЛ

18 Июня 2023 • 19:41 Комментировать

Бывший рулевой «Торпедо» Александр Бородюк высказался о предстоящем сезоне, который «автозаводцы» проведут в Первой лиге. Напомним, столичный клуб занял последнее место в РПЛ-2022/23 и покинул турнир.

«Я пожелаю «Торпедо» вернуться в РПЛ как можно скорее! Пусть у них будет хороший менеджмент, который не будет шарахаться из стороны в сторону», — приводит слова Бородюка «Спорт-Экспресс».

По мнению специалиста, «Торпедо» необходимо убрать блогеров, которые пиарятся на клубе, от таких людей всегда идет негатив, и клуб не получает никакой пользы.

Новый сезон Первой лиги должен стартовать 15-16 июля.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Александр Бородюк
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 18 Июня
19:41 · Россия. Первая лига
Бородюк пожелал «Торпедо» вернуться в РПЛ
19:07 · Россия. Первая лига
Хосонов покинул «Аланию» официально
19:00 · Россия. Премьер-лига
«Балтика» подписала полузащитника сборной Армении официально
17:35 · Россия. Первая лига
Гаджиев заявил, что махачкалинское «Динамо» будет бороться за выход в РПЛ
14:48 · Россия. Премьер-лига
В «Рубине» сообщили, что Терехова в казанской команде не будет
13:18 · Россия. Первая лига
Гащенков покинул «СКА-Хабаровск» официально
12:25 · Россия. Первая лига
Бушманов отреагировал на новость о работе в «Шиннике» эксклюзив
12:22 · Россия. Первая лига
Бушманов - один из претендентов на пост главного тренера «Шинника» эксклюзив
17 Июня
16:31 · Россия. Первая лига
​«Уфа» объявила имя нового тренера официально
12:20 · Россия. Премьер-лига
Министр спорта Татарстана — о задачах «Рубина» в РПЛ: «Будем стремиться к первым строчкам» 1
10:06 · Россия. Первая лига
«СКА-Хабаровск» начал тренировочный сбор в Москве
16 Июня
22:31 · Россия. Первая лига
В «Торпедо» рассказали, кто из игроков останется на следующий сезон
21:27 · Россия. Первая лига
Ярослав Савин: «В Первой лиге будет другое «Торпедо»
21:02 · Россия. Премьер-лига
В «Торпедо» нацелились на форварда «Факела» Максимова
19:15 · Россия. Первая лига
Сухов покинул «Уфу» после 10 лет в команде официально
Все новости
Рекомендуем