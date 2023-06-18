Бородюк пожелал «Торпедо» вернуться в РПЛ

Бывший рулевой «Торпедо» Александр Бородюк высказался о предстоящем сезоне, который «автозаводцы» проведут в Первой лиге. Напомним, столичный клуб занял последнее место в РПЛ-2022/23 и покинул турнир.

«Я пожелаю «Торпедо» вернуться в РПЛ как можно скорее! Пусть у них будет хороший менеджмент, который не будет шарахаться из стороны в сторону», — приводит слова Бородюка «Спорт-Экспресс».

По мнению специалиста, «Торпедо» необходимо убрать блогеров, которые пиарятся на клубе, от таких людей всегда идет негатив, и клуб не получает никакой пользы.

Новый сезон Первой лиги должен стартовать 15-16 июля.