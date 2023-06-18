Бывший полузащитник столичного ЦСКА Хетаг Хосонов покинул владикавказскую «Аланию». Об уходе футболиста из клуба официально сообщает пресс-служба североосетинской команды.

Выступал за «Аланию» Хосонов на протяжении трёх последних лет карьеры. В рамках сезона минувшего ему удалось в 31-м проведённом за клуб матче один раз отметиться голом и два раза – голевой передачей.

Судя по данным Transfermarkt, следующим клубом Хосонова будет другой клуб Первой лиги – подмосковные «Химки». «Красно-чёрные», напомним, покинули РПЛ по итогам минувшего сезона.

Ранее «Аланию» покинул полузащитник сборной Армении Артур Галоян. Он продолжит карьеру в клубе Российской премьер-лиги.