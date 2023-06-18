Гаджиев заявил, что махачкалинское «Динамо» будет бороться за выход в РПЛ

Президент «Динамо» Махачкала Гаджи Гаджиев ответил на вопрос о перспективах команды в следующем сезоне.

«Будем ли мы в грядущем сезоне бороться за выход в РПЛ? Махачкалинское «Динамо» всегда будет бороться за попадание в элитный российский дивизион. Сможем ли мы это сделать — не знаю», — приводит слова Гаджиева портал Metaratings.

В завершившемся сезоне махачкалинская команда заняла восьмую строчку в турнирной таблице Первой лиги, сумев пополнить свою копилку на 46 очков за 34 игры.

Ранее сообщалось, что старт нового сезона во втором по силе российском дивизионе запланирован на 15-16 июля.