Пресс-служба «СКА-Хабаровска» объявила об уходе полузащитника Михаила Гащенкова.

Сообщается, что 30-летний футболист покинул команду, так как истёк срок действия его контракта с дальневосточным клубом.

«Мы благодарим Мишу за игру и желаем успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении клуба.

Напомним, Гащенков перешёл в «СКА-Хабаровск» в январе 2022 года из казахстанского клуба «Акжайык». В общей сложности за команду из Хабаровска Гащенков провёл 39 матчей, забил шесть голов и отдал семь результативных передач. Ранее полузащитник также выступал за «Химки» «Пари НН» и «Ахмат».

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