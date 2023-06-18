Бывший главный тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на информацию о том, что он может возглавить ярославский «Шинник». Отметим, что сейчас исполняющим обязанности главного тренера «чёрно-синих» является Дмитрий Воецкий. Большую часть минувшего сезона у руля команды стоял Вадим Евсеев.

«Ничего не знаю, ничего не комментирую», - сказал Бушманов.

Напомним, последним местом работы Бушманова был «Спартак-2». Работа специалиста в московском клубе прервалась из-за того, что структура была расформирована. Бушманов уже работал в «Шиннике», был старшим тренером дублирующего состава. Он был ассистентом тренера в «Химках» и московском «Локомотиве», а также возглавлял «Строгино» и молодёжную сборную России.