Экс-наставник второй команды московского «Спартака» Евгений Бушманов является одним из претендентов на пост главного тренера ярославского «Шинника». Об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

В настоящий момент исполняющим обязанности рулевого команды является Дмитрий Воецкий. Большую часть прошлого сезона пост главного тренера «Шинника» занимал Вадим Евсеев, который перешел на работу в воронежский «Факел».

В завершившемся сезоне ярославский коллектив выступал в Первой лиге. «Шинник» набрал 46 баллов и финишировал на седьмой позиции в турнирной таблице.