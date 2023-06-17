«Уфа» объявила о назначении Сергея Гуренко на должность главного тренера команды. При этом клуб в пресс-релизе не стал раскрывать даже срок контракта, который подписал 50-летний белорусский специалист.

Напомним, что по итогам сезона 2022/2023 «Уфа» вылетела из Первой лиги. Следующий сезон команда проведёт в третьем по рангу футбольном дивизионе страны.

Сергей Гуренко как футболист в России известен по выступлениям за «Локомотив». Что касается тренерской работы, то Гуренко достаточно давно не имел команды. Осенью 2021 года он покинул тренерское кресло в солигорском «Шахтёре».