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Первая лига

​«Уфа» объявила имя нового тренера официально

17 Июня 2023 • 16:31 Комментировать

«Уфа» объявила о назначении Сергея Гуренко на должность главного тренера команды. При этом клуб в пресс-релизе не стал раскрывать даже срок контракта, который подписал 50-летний белорусский специалист.

Напомним, что по итогам сезона 2022/2023 «Уфа» вылетела из Первой лиги. Следующий сезон команда проведёт в третьем по рангу футбольном дивизионе страны.

Сергей Гуренко как футболист в России известен по выступлениям за «Локомотив». Что касается тренерской работы, то Гуренко достаточно давно не имел команды. Осенью 2021 года он покинул тренерское кресло в солигорском «Шахтёре».

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Евро-Футбол.Ру,
Сергей Гуренко Уфа
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