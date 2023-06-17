«СКА-Хабаровск» начал тренировочный сбор в Москве

Начался тренировочный сбор «СКА-Хабаровска» в Москве. Об этом сообщает пресс-служба дальневосточного клуба.

Отмечается, что вчера, 16 июня, футболисты хабаровской команды прошли углублённое медицинское обследование. Сегодня же состоится их первая тренировка. По ходу текущего сбора «СКА-Хабаровск» проведёт четыре контрольных матча.

По итогам минувшего розыгрыша Первой лиги «СКА-Хабаровск» занял 10-е место в турнирной таблице, набрав 44 очка в 34 проведённых матчах. Новый сезон во втором по значимости дивизионе российского футбола предварительно начнётся 15-16 июля.

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