Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Первая лига

«СКА-Хабаровск» начал тренировочный сбор в Москве

17 Июня 2023 • 10:06 Комментировать

Начался тренировочный сбор «СКА-Хабаровска» в Москве. Об этом сообщает пресс-служба дальневосточного клуба.

Отмечается, что вчера, 16 июня, футболисты хабаровской команды прошли углублённое медицинское обследование. Сегодня же состоится их первая тренировка. По ходу текущего сбора «СКА-Хабаровск» проведёт четыре контрольных матча.

По итогам минувшего розыгрыша Первой лиги «СКА-Хабаровск» занял 10-е место в турнирной таблице, набрав 44 очка в 34 проведённых матчах. Новый сезон во втором по значимости дивизионе российского футбола предварительно начнётся 15-16 июля.

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» является информационным партнёром футбольного клуба «СКА-Хабаровск».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
СКА-Хабаровск
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 17 Июня
10:06 · Россия. Первая лига
«СКА-Хабаровск» начал тренировочный сбор в Москве
16 Июня
22:31 · Россия. Первая лига
В «Торпедо» рассказали, кто из игроков останется на следующий сезон
21:27 · Россия. Первая лига
Ярослав Савин: «В Первой лиге будет другое «Торпедо»
21:02 · Россия. Премьер-лига
В «Торпедо» нацелились на форварда «Факела» Максимова
19:15 · Россия. Первая лига
Сухов покинул «Уфу» после 10 лет в команде официально
18:49 · Россия. Первая лига
Карп покинул «Уфу» спустя год после возвращения в клуб официально
15:58 · Россия. Премьер-лига
В «Рубине» высказались о будущем Дзагоева
14:44 · Россия. Первая лига
Григорян продлил контракт с «Кубанью»
11:42 · Россия. Первая лига
«Уфа» объявила об уходе Темникова официально
10:46 · Россия. Первая лига
Болельщики хабаровского СКА посоревновались с фанатами других клубов-участников Кубка России
09:19 · Россия. Премьер-лига
«Рубин» объявил об уходе тренера Никитина официально
15 Июня
17:37 · Россия. Премьер-лига
Представитель форварда «Оренбурга» Акосты рассказал о будущем аргентинца
16:49 · Россия. Первая лига
Экс-арбитр Егоров заменил Газизова на должности гендиректора «Уфы» официально
16:03 · Россия. Первая лига
Иванов — о вылете «Уфы» из Первой лиги: «Жаль клуб, но всё к этому шло»
14:58 · Россия. Первая лига
Агент игрока «Родины» Наты высказался о будущем футболиста эксклюзив
Все новости
Рекомендуем